Ny person pågrepet for drapsforsøk i Oslo 17. mai

NTB Innenriks

– I forbindelse med drapsforsøk på Egertorget 17. mai, har politiet i kveld pågrepet to menn siktet for drapsforsøk eller medvirkning til dette. De er i 20- og 30-årene, norske statsborgere og kjent for politiet fra før, opplyste politiet onsdag kveld.

Torsdag formiddag opplyser politiet at en tredje person er pågrepet i saken. Vedkommede er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til dette.

Offeret er en 27 år gammel mann som har forklart til politiet at han ikke kjente gjerningspersonene.

– Slik saken fremstår nå, er fornærmede et tilfeldig offer, sier Anne Alræk Solem, sjef for seksjon for etterforskning av alvorlige voldssaker i Oslo, til Aftenposten.

Vaktleder Arne Caspersen ved Oslo-politiets kriminalvakt opplyste til Aftenposten lørdag at det ikke dreide seg om et ransforsøk og at 27-åringen har sagt at det ikke var noen grunn til at han skulle bli knivstukket.

Det ble opplyst at de antatte gjerningspersonene var to menn og en kvinne. 27-åringen forklarte at han snakket med de tre og at han deretter ble angrepet med det han mener var en kniv.

Politiet fikk melding om hendelsen på Egertorget i Oslo klokken 21.52 på kvelden, og har blant annet gått gjennom video fra overvåkingskameraer i området.

Noen timer etter hendelsen opplyste politiet til NTB at offeret var utenfor livsfare.

(©NTB)