Fristen nærmer seg i statsoppgjøret – går mot mekling på overtid

NTB Innenriks

– Det har vært bevegelse, men vi er ikke i mål ennå, så når jeg er ferdig med dere må jeg gå opp og se om partene er interessert i å fortsette. Så lenge det er håp, vil partene normalt bli sittende, men dette må jeg ta formelt med dem, sa riksmekler Mats Wilhelm Ruland da det bare gjensto en time før fristen for meklingen i statsoppgjøret gikk ut.

Han mener partene har grunnlag for å fortsette dialogen, og poengterer at det har vært bevegelse fra begge sider siden prosessen startet onsdag formiddag. Det var allerede tidligere på kvelden klart at det mest sannsynlig ikke ville komme en avklaring innen midnatt.

– Erfaringsmessig er det ganske urealistisk. Jeg ser ikke for meg at vi skal bli ferdig før midnatt, sa Ruland til NTB i 21-tiden torsdag kveld.

Dermed er det lite som tyder på at rundt 3.700 statsansatte får vite om de skal gå på jobb fredag morgen eller om de skal stå streikevakt. Ifølge Ruland er det fortsatt mange vanskelige spørsmål på bordet som partene må finne svar på.

Alle de fire hovedorganisasjonene i statlig sektor, LO, YS, Unio og Akademikerne, var torsdag kveld i innspurten av årets lønnsoppgjør. På andre siden av meklingsbordet siter forhandlingsdelegasjonene til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Det er to hovedtemaer partene har brakt til mekling – økonomi og et pensjonsspørsmål. Vi er ikke i mål på noen av spørsmålene, men det har vært bevegelse fra begge sider på begge områder. Dette er begge krevende spørsmål med stor betydning for partene, sier Ruland.

