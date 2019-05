Bane Nor innrømmer svikt etter dødsulykken på Filipstad

NTB Innenriks

I en strekning på 30 meter utenfor togparkeringsområdet på Filipstad var gjerdet betraktelig lavere enn det Bane Nors interne regelverk tilsier. Like overfor denne strekningen ligger det en fritidsklubb, og ikke langt unna ligger Ruseløkka skole, der 15-åringen var elev.

I sin interne granskningsrapport om dødsulykken, der også guttens 16 år gamle kjæreste og 15 år gamle klassekamerat ble kritisk skadd, erkjenner Bane Nor at «det er funnet forhold som kunne bidratt til å redusere risikoen for skade».

Blant annet slår jernbaneselskapet fast at kontrollene ved slike toganlegg ikke har vært så systematiske og dokumenterte som de har ønsket.

– Vi ble husblinde og har ikke sett alt, sier Vibeke Aarnes, konserndirektør for infrastruktur i Bane Nor, til NTB.

– Det er mange mindre forhold som har bidratt til at denne ulykken har skjedd, og for oss er en av de viktigste lærdommene at vi må jobbe med våre folk som er ute og gjør inspeksjoner. Vi må sørge for at de klarer å få med seg selv de små tingene, sier hun.

Eksplosjon

Det var søndag 24. februar at tre ungdommer tok seg inn på jernbaneområdet Filipstad fra fritidsklubb-tomten i nærheten. Bane Nor har ikke funnet ut om de klatret over gjerdet, eller om de gikk gjennom langs tunnelveggen ved enden av tomten.

Etter det gikk de inn i tunnelen der det sto to parkerte tog. Etter å ha klatret opp på taket av det ene toget kom en av ungdommene for nær kontaktledningen. Det førte til en eksplosjon, og to andre ble kastet ned på bakken.

Like etterpå kom en av dem ut og ba en forbipasserende om å ringe etter hjelp. Gutten gikk inn i tunnelen igjen, og like etterpå skjedde en ny kortslutning. Bane Nor er ikke kjent med hvem av de tre som kom i kontakt med selve ledningen.

Kjent problem

Allerede før ulykken var Bane Nor kjent med at taggere jevnlig hadde tatt seg inn på området ved å klippe opp hull ved to punkter langs gjerdet. Taggermiljøet beskrives som profesjonelt, og de skal ved enkelte tilfeller ha iført seg verneklær og føreruniform.

I forbindelse med arbeidet med rapporten har det også kommet fram vanlig skoleungdom har tatt seg inn på området. Under befaring i togtunnelen er det også oppdaget madrasser, stoler og puter som tyder på at hjemløse har søkt ly der.

På spørsmål om årsaken til at gjerdet foran fritidsklubben var for lavt, viser Bane Nor til at det har skjedd endringer i området man ikke har fått med seg gjennom de rutinemessige kontrollene.

– Tidligere har det vært veldig stor vegetasjon mellom fritidsklubben og toget, men i forbindelse med endringer som er gjort på fritidsklubben den siste tiden ble mye av den fjernet, sier Lars Berge, områdedirektør for infrastruktur i Oslokorridoren hos Bane Nor, til NTB.

Elleve tiltak

Utover manglende skilting og høyde på en strekning av gjerdet, har ikke Bane Nor funnet andre brudd på forskrifter eller interne regler som er relevante for dødsulykken. Det aktuelle gjerdet ble raskt utbedret etter hendelsen, og er nå klatrevanskelig og klippesikkert.

Et av de elleve tiltakene Bane Nor ser på etter ulykken, er å sette opp slike gjerder også i andre utsatte områder. De vil også rotere på inspeksjonspersonell for å få «friskt blikk» på områder, og vurdere andre tiltak som kameraovervåking.

Samtidig påpeker Bane Nor at sikringstiltakene deres kun skal hindre at folk tar seg uforvarende inn på jernbaneområdene, og at de ikke kan hindre folk i å ta seg inn hvis de ønsker å gjøre det.

– Vi har over 4.200 kilometer med jernbane over hele landet, og bare i Oslo er det flere andre utsatte steder. Får vi ikke fram budskapet om hvor farlig det er å ferdes i disse områdene, oppnår vi ingenting, sier Berge.

I tillegg til Bane Nors interne granskning har Havarikommisjonen åpnet full undersøkelse av ulykken. Politiet jobber også fortsatt med å etterforske hendelsen.

