24. februar døde en ungdom og to ble alvorlig skadd etter at de klatret på et tog inne på togparkeringsområdet på Filipstad i Oslo.

Bane Nor la torsdag fram konklusjonene fra en intern ulykkesrapport.

I rapporten anbefales det elleve tiltak. For det første påpekes det at det er viktig med en tettere dialog med naboer til slike steder. Det bør være enklere rutiner for reparasjoner av gjerder og lignende og det bør vurderes "klippesikre og klatrevanskelige gjerder" i særlig utsatte områder.

