Kronprins Haakon vil ikke si om det har vært prinsesse-dialog

NTB Innenriks

Kronprins Haakon deltok onsdag på Urban Future Conferance på Folketeatret i Oslo. På vei inn og ut av arrangementet ville ikke kronprinsen svare på spørsmål om han har vært i dialog med sin søster, og om hennes bruk av prinsessetittelen i en kommersiell setting.

Tirsdag sa kronprinsen til NRK at kongehuset at han ønsker å ha dialog med prinsesse Märtha Louise når det gjelder titulering og næringsvirksomhet.

På spørsmål fra NTB til Slottet om de har vært i dialog med prinsessen, sier kommunikasjonssjef Guri Varpe at hun viser til pressemeldingen som ble sendt ut 16. mai. I pressemeldingen fra kongehuset het det at de vil gå i dialog med prinsessen knyttet til markedsføringen av hennes næringsvirksomhet.

Turneen under tittelen «The Princess and the Shaman» har vekket debatt rundt hvorvidt det er riktig av Märtha Louise å bruke prinsessetittelen i kommersiell sammenheng. Noen mener hun bør si fra seg prinsessetittelen fordi den ikke bør brukes i kommersiell sammenheng.

Prinsessens nye kjæreste og kompanjong Durek Verrett har på sin side skapt debatt vedrørende sine påståtte evner. Forbrukertilsynet har sagt at de vil følge nøye med på hva paret lover under foredragsturneen.

(©NTB)