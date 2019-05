Komiker Ali ventet dyreofring – fikk motivasjonskurs

NTB Innenriks

– Jeg ble veldig overrasket over hvor nedpå og annerledes foredraget var i forhold til hvordan mediene har framstilt det. Jeg hadde nesten ventet ofring av dyr og sexorgier, men dette var jo et helt vanlig motivasjonsseminar, sa komiker Zahid Ali til pressen utenfor Edderkoppen scene i Oslo onsdag kveld.

Han overvar seansen sammen med komiker og performancekunstner Shabana Rehman, som også fikk en positiv opplevelse av å se prinsessen og hennes nye kjæreste sammen på scenen.

– De utfylte hverandre godt. Det var fint og nedpå, sier hun.

De kan derimot ikke forstå hvorfor Durek Verrett kaller seg sjaman. Hans del av foredraget hadde ingenting med sjamanisme å gjøre, men framsto som «et motivasjonsseminar fra en foredragsholder man har sett mange ganger før», ifølge Zahid Ali.

– Men Märtha var morsom. Hun var verdt billetten alene, sier han.

Hovedpersonene selv hastet forbi pressekorpset utenfor den tradisjonsrike revyscenen i Oslo sentrum, uten å gi noen kommentarer.

Klarsynt i salen

Også Lilli Bendriss fra TV-serien «Åndenes Makt» var til stede på Edderkoppen denne onsdagskvelden. Hun gledet seg stort til hva hun hadde i vente.

– Jeg er her fordi jeg har veldig lyst til å møte dem. Jeg er veldig åpen for energier og jobber med energier selv, og vet hvordan det kan berøre mennesker, sier Bendriss, blant annet kjent som angivelig klarsynt i TV-serien «Fornemmelse for mord».

70-åringen, som selv har måttet tåle sin andel kritikk for sin virksomhet, mener det er tøft av prinsessen å stå gjennom stormen slik hun gjør.

– Jeg mener kritikken mot henne har vært urettferdig. Skal man komme med kritikk, bør den være saklig. Men det at prinsessen velger å stå i det tross så mye motstand, skal vi ta av oss hatten for, sier 70-åringen.

– Tråkker over grenser

Ali, som er ateist og ikke tror på verken religion eller sjamanisme, er enig i at kritikken mot prinsessen har gått for langt og tidvis minner mer om mobbing. Han setter dog spørsmålstegn ved beslutningen om å bruke prinsessetittelen i denne sammenhengen.

– Hun tråkker over noen grenser for hva man burde melke prinsessetittelen for, og jeg reagerer på at hun bruker det i business-sammenheng på denne måten, sa han til NTB før foredraget.

Showet har vært utsolgt i god tid før det gikk i gang klokken 19 onsdag. Ingen fra kongehuset var blant dem som hadde kjøpt billett.

Kommunikasjonssjef ved Slottet, Guri Varpe, avviste i en tekstmelding til VG onsdag at representanter fra Slottet og kongefamilien har vært til stede, eller vil være til stede under foredrags- og workshopturneen til prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett.

