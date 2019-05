Finansdepartementet tror ikke på Stortingets mål om nullutslipp i 2025

NTB Innenriks

I Nasjonal transportplan har regjeringen og Stortinget sagt at det ikke skal rulle en eneste ny personbil ut av landets bilforhandlere i 2025 som har klimaskadelige utslipp. Men i nasjonalbudsjettet for 2019 skriver Finansdepartementet at hver fjerde nye bil i 2030 ventes å være en ladbar hybrid. Det betyr en bil som har fossil forbrenningsmotor og et batteri som kan lades i tillegg, melder NRK.

– Det viser at fagpersoner i Finansdepartementet ikke tror helt på politikernes planer, sier sjefredaktør Atle Falch Tuverud i bransjenettstedet Bilnytt.

Men departementet er ikke alene. I en undersøkelse fra Bilnytt blant mer enn 700 nybilforhandlere svarer de fleste at de ikke tror på at det bare vil selges nullutslippsbiler i 2025.

– Tre av fire nybilforhandlere tror ikke på politikernes målsettinger om at alt nybilsalget i 2025 skal bestå av nullutslippsbiler, sier sjefredaktør Atle Falch Tuverud.

Men statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet sier at han tror på det politiske målet om nybilsalget i 2025.

– Når vi ser utviklingen i nye bilmodeller og folks villighet til å kjøpe nullutslippsbiler, så har jeg god tro på at vi er i stand til å nå det målet, sier Næsje.

(©NTB)