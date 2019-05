Tidligere dommer erkjente straffskyld for overgrep

NTB Innenriks

Ifølge tiltalen befølte han, i løpet av en ettermiddag i fjor vår, en rekke jenter i alderen 9 til 11 år i nærheten av Lambertseter i Oslo. Han er også tiltalt for seksualisert chatting med en person som på chatten opplyste at hun var mindreårig.

Da hovedforhandlingen startet mandag, erkjente 74-åringen straffskyld etter tiltalen. Det opplyser mannens forsvarer Hans Petter Klevenberg Haugen til Rett24.

Den tiltalte var fram til 2011 tingrettsdommer i en tingrett på Østlandet, men sa opp da han ble pågrepet for beføling av småjenter. For dette ble han dømt til åtte måneders fengsel. Etter dette er han dømt på nytt en gang for lignende forhold.

Den siste straffesaken mot 74-åringen avsluttes onsdag.

