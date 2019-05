Åpne sluser, lyn og torden over Agder

NTB Innenriks

Tirsdag var regnværet for alvor i gang flere steder på Sørlandet. Vennesla fikk over 40 millimeter på kort tid. Store mengder vann samlet seg på en parkeringsplass på industriområdet Hunsøya, og på Iveland gikk en bekk over sine bredder og ut gjennom et boligfelt. Også flere andre steder på Sørlandet har NTB observert bekker som flommer over.

100 millimeter

Varselet fra Meteorologisk institutt var på faregrad oransje. Det gjelder fram til onsdag formiddag for fylkene Oppland, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder, og onsdag natt for Vest-Agder. Ifølge beregningene kan det komme lokale regnbyger på opp mot 20 millimeter i timen og 100 millimeter i løpet av 18 timer.

– Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning, opplyser meteorologene.

Til onsdag

Folk bes om å vurdere behov for forebyggende tiltak og lytte til instruksjonene fra myndighetene.

– Regnværet er delt inn i flere celler, og det gjør det vanskelig å si hvor det vil treffe. Men akkurat nå ser det ut til at en av cellene med nedbør treffer Aust-Agder og at en annen celle går lenger nord, sier statsmeteorolog Kristen Gislefoss til Yr.

Faren økte fra klokka 17 tirsdag og er ventet å være over onsdag klokka 11 for sju av fylkene, mens den startet klokka 15 og vil vare til klokka 2 natt til onsdag i Vest-Agder.

