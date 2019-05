Røe Isaksen vil ha ny gjennomgang av ytringsfriheten

NTB Innenriks

Det skriver han i en kronikk i Klassekampen.

Isaksen peker på problematiske trekk ved at store, private selskaper som Facebook og Google kontrollerer og regulerer hva vi kan si, hva vi får se på nett, og hvilken informasjon som gjøres tilgjengelig i søk.

– Det er ikke en kampsak for meg at folk skal få vise pupp på Facebook, men det er et veldig illustrerende eksempel på at det er Facebook som bestemmer hva som kan publiseres, og ikke norsk lov, sier han.

Nå ber Isaksen om en ny og oppdatert ytringsfrihetskommisjon.

Han understreker at mye har endret seg siden professor Francis Sejersted ledet en gjennomgang av ytringsfrihetens vilkår i Norge for snart tjue år siden. Da var målet å endre Grunnlovens paragraf 100 om ytringsfrihet og retten til tilgang til offentlig informasjon.

Statsråden er videre bekymret for at netthets og trolling kan påvirke det demokratiske ordskiftet.

– Summen av hets og trakassering som noen samfunnsdebattanter møter, selv om hver enkelt ytring kanskje er innenfor loven, vil være et reelt hinder for å delta i samfunnsdebatten.

Lederen av tenketanken Agenda, Trygve Svensson, ba om det samme tidligere i år. Han fikk da støtte fra Ap-leder Jonas Gahr Støre.

(©NTB)