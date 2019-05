Märtha Louise til pressen: – Dere har et valg

NTB Innenriks

– Til alle dere i pressen. Dere har et valg i hva dere gjør og skriver. Selv om dere tror det er deres jobb, har dere ennå et valg i hva dere vil, sa prinsesse Märtha Louise da hun innledet sitt foredrag sammen med kjæresten Durek Verrett i Stavanger mandag kveld

Foran en fullsatt sal på 550 tilhørere, ba prinsessen alle som har blitt «en smule irritert» av pressen, som sto foran scenen, om å rekke opp hendene.

Et stort antall hender gikk opp i været. Prinsessen henvendte seg på nytt til pressefolkene i salen:

– Hvis hele livet ditt ble lagt ut der, i pressen, ville du vært komfortabel med det? Ville det vært ok? Selv om det er jobben din, og det respekterer jeg, så har du et valg om å være medfølende, om å være en god person, sa Märtha Louise.

Foredraget kommer etter en uke med heftig medietrykk mot kjæresteparet, som i disse dager har reist ut på foredragsturneen «Sjamanen og prinsessen». Stavanger er første stopp i Norge etter at det hele ble åpnet med en workshop i København søndag.

Märtha Louise har fått kritikk for å bruke prinsessetittelen til kommersiell virksomhet under foredragsserien, mens sjamankjæresten har fått kritikk for tidligere uttalelser. Blant annet skal han ha sagt at han kan kurere kreft, men dette har han senere avvist.

(©NTB)