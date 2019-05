Hydro: Restriksjonene i Brasil opphevet, Alunorte kan gjenoppta full produksjon

NTB Innenriks

Det er Hydro som opplyser om avgjørelsen i den føderale domstolen i Belém.

– Å gjenoppta produksjonen ved Alunorte er et viktig skritt mot normal produksjon i våre strategiske viktige operasjoner i Pará, og et grunnlag for vår agenda for å styrke robustheten og lønnsomheten over hele verdikjeden, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

Anlegget Alunorte har produsert for halv kapasitet i mer enn ett år.

Utslippsskandalen ved Alunorte-anlegget i Brasil har kostet Hydro dyrt. Både i form av flere milliarder kroner i tapte inntekter på grunn av redusert drift, men også gjennom en kraftig ripe i lakken på et 114 år gammelt omdømme, bygget stein for stein i norske lokalsamfunn.