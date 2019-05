Tidligere tingrettsdommer møter i retten tiltalt for overgrep mot barn

NTB Innenriks

Ifølge tiltalen skal overgrepene ha skjedd i perioden mars til mai i fjor, og tiltalen gjelder overgrep mot fem jenter i alderen 8 til 11 år.

75-åringen er også tiltalt for å ha utøvd seksuelt krenkende eller uanstendig atferd overfor mindreårige på nettstedet Chat.no.

Den tidligere dommeren har erkjent straffskyld for alle forholdene, ifølge mannens advokat Hans Petter Klevenberg Haugen.

Den tidligere tingrettsdommeren ble i 2014 dømt til åtte måneder i fengsel for å ha befølt to jenter på henholdsvis 11 og 13 år. Den gangen nektet han straffskyld. Året etter ble han tiltalt for lignende overgrep, som skal ha skjedd mens mannen fremdeles jobbet som tingrettsdommer i en domstol på Østlandet.

Det er satt av tre dager til rettssaken.

