Prinsesse Märtha Louise avlyser pressekonferanse og vil ikke snakke med journalister

NTB Innenriks

– Vi har besluttet å avlyse morgendagens planlagte pressekonferanse i etterkant av workshop. Det blir heller ingen én-til-én intervjuer, opplyser Märthas manager Carina Scheele Carlsen i en pressemelding.

Carlsen legger også til at verken Märtha Louise eller Verrett vil stille opp til fotografering eller intervjuer verken før eller etter kurset.

Søndag starter det mye omtalte paret på sin foredragsturné om selvrealisering. København er første stopp. Dagen etter går turen til Stavanger, der biskopen satte foten ned for at arrangementet kunne holdes i St. Petri menighet som planlagt. Turneen har fått navnet «The Princess and The Shaman». Paret offentliggjorte forholdet få dager før turneen skulle starte, og billettsalget økte betydelig etter kunngjørelsen, ifølge VG.

Märtha Louise har høstet kritikk fra flere hold for hennes bruk av prinsessetittelen. Noen mener hun bør si fra seg prinsessetittelen fordi den ikke bør brukes i kommersiell sammenheng.

Verrett har på sin side skapt en omstridt debatt vedrørende hans påståtte evner til å blant annet snu atomer og reversere aldringsprosessen. Sjamanen skal også ha hevdet at leukemi skyldes dårlig balanse i blodet, og at han har kreftene til å gjenopprette denne balansen

– Jeg tror mye av det har kommet fra andre mennesker som har skrevet usanne ting om meg, har 44-åringen uttalt.

(©NTB)