Nordmenn storhandlet på og før 17. mai

– I går ble det ny rekord, og det ble første gang vi bikket en million transaksjoner i løpet av et døgn. Til sammen har over 3,3 millioner nordmenn lastet ned Vipps, og appen ble flittig brukt på 17. mai, opplyser kommunikasjonssjef Hanne Kjærnes i Vipps til NTB lørdag.

Totalt nådde Vipps 1.069.770 transaksjoner på nasjonaldagen, en økning på om lag 49 prosent fra 17. mai i fjor, da tallet var 720.000.

Rekorden skjedde til tross for at betalingstjenesten opplevde tekniske problemer fredag formiddag, noe som en stund påvirket pølse-, is- og kakesalget over hele landet.

– Det gjorde at en del brukere hadde problemer med å få betalt, og det i en periode hvor mange skoler, lag og foreninger bruker Vipps. Det er vi veldig lei oss for at skjer, da dette er en dag som det er ekstra viktig at alt fungerer på. Vennebetaling fungerte som normalt, og vi vet at noen steder brukte de denne løsningen i stedet, sier Kjærnes.

Nesten kortrekord

Men det er ikke bare på selve 17. mai at nordmenn handler. Bruken av betalingskort nådde nye høyder torsdag 16. mai da folk handlet inn mat, klær, pynt og annet til nasjonaldagsfeiringen og helgen.

Denne dagen dro nordmenn betalingskortene 8,95 millioner ganger.

– Dette gjør årets 16. mai til den nest største kortdagen noensinne. Kun under Black Friday i fjor er kortene benyttet flittigere. Da ble det utført nesten 9 millioner kortkjøp, opplyser pressesjef Stein-Arne Tjore i Nets Norge til NTB.

Kortbruken på torsdag er en økning på 3,7 prosent i antall kjøp fra samme dag i fjor. Det ble handlet varer og tjenester med betalingskort for mer enn 3,3 milliarder kroner 16. mai. Det er en økning på 3 prosent fra samme dag i fjor.

Tallene fra Nets omfatter BankAxept-kort, internasjonale kort, kredittkort og elektroniske gavekort.

Boblerekord

16. mai solgte Vinmonopolet 15 prosent mer musserende vin sammenlignet med samme dato i fjor. Totalt ble det solgt over 182.000 liter boblevin, noe som er over 24.000 liter mer enn i fjor.

Vinmonopolets totale salg – vin, øl og sprit inkludert – stoppet torsdag til slutt på snaut 870.000 liter. Ifølge selskapet er det i størrelse bortimot en dobbel fredag og nesten 50.000 liter mer enn 16. mai i fjor, en generelt økning på 6 prosent.

Aller mest hektisk var det i polbutikkene mellom klokken 15 og 16 torsdag, hvor det gikk drøyt 140.000 liter gjennom kassene.

