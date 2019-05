Bolig overtent i Sigdal – nabohus evakuert

NTB Innenriks

Brannvesenet fikk melding om brannen rundt klokken 6.15 lørdag morgen.

– Huset er overtent, og det brenner også i to biler som står ved huset. Skal ikke være spredningsfare til andre hus per nå. Beboere i tre nabohus er evakuert på grunn av brannrøyk, opplyste Sørøst politidistrikt like før klokken 7.

Alle beboerne i huset som er evakuert, skal være i god behold. Det skal ha vært fire personer i boligen da brannen oppsto, ifølge Drammens Tidende.

– Meldingen vi fikk dreide seg om bilbrann med fare for spredning på hus, så har det eskalert. Det skal være snakk om brann i taket på huset, opplyser 110-sentralen Sørøst til NTB.

Det ble sendt ut mannskap fra tre brannstasjoner. Ved 8-tiden hadde huset brent helt ned til grunnen, skriver NRK.

– Brannvesenet er fortsatt på stedet, og driver nå med etterslokking. Det vil pågå så lenge det er nødvendig, opplyser vaktleder Harald Kleppo i 110 Sørøst til NTB like før klokken 9.

