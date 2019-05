Kronprinsfamilien hilste barnetoget på Skaugum

NTB Innenriks

For 17. gang møtte kronprinsfamilien barnetoget på Skaugum i Asker. Tradisjonen startet da kronprins Olav for over 70 år siden, ble spurt av Asker kommune om kronprinsfamilien kunne tenke seg å ta imot barnetoget på Skaugum.

Med flaggborg etterfulgt av korps og veivende flagg gikk toget forbi kronprinsfamiliens bolig i Asker, og også i år fikk kronprinsparet blomster av to skolebarn fra Asker, som er født på Norges nasjonaldag.

Det var en bunadskledd kronprinsfamilie som tok imot barnetoget: Kronprinsesse Mette-Marit i hardangerbunad, kronprins Haakon i askerbunad, prinsesse Ingrid Alexandra i bunad fra Vest-Agder og prins Sverre-Magnus i dress.

De to hundene Muffins Kråkebolle og Milly Kakao var også pyntet for nasjonaldagen med hver sin 17. mai-sløyfe. Senere fredag reiser kronprinsfamilien videre til hovedstaden, der hele kongefamilien samles for å vinke fra Slottsbalkongen.

Storebror Marius Borg Høiby var ikke til stede ved årets feiring på Skaugum. Han var heller ikke til stede ved fjorårets feiring.

(©NTB)