Betalingstjenesten Vipps fungerer nå som normalt

Tjenesten overvåkes nøye fremover, opplyser kommunikasjonssjef Hanne Kjærnes til NTB i 13-tiden.

Flere har hatt problemer med Vipps' «Kjøp og betal»-tjeneste på nasjonaldagen, mens tjenesten «Vennebetaling» har fungert som normalt.

Problemene startet i 11.30-tiden.

– Det har vært en feil med kjøp og betal-funksjonen som har berørt ganske mange av våre brukere. Det er veldig kjedelig på en dag hvor mange lag og foreninger skal bruke oss, sier kommunikasjonssjef Hanne Kjærnes i Vipps til NTB.

Mange skoler, lag og foreninger har de siste årene tatt i bruk Vipps-betaling på 17. mai, siden færre bruker kontanter. Vipps-trøbbelet fører dermed til problemer for lag og foreninger som ikke får tatt betalt for pølse-, is- og kakesalg gjennom betalingstjenesten.

