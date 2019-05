Slottet vil snakke med prinsessen om markedsføring

NTB Innenriks

– Vi følger med på debatten og det som uttales, heter det videre i uttalelsen NTB har fått tilsendt av kommunikasjonssjef Guri Varpe. Det var NRK som omtalte saken først.

Debatten har oppstått i kjølvannet av turneen som prinsesse Märtha Louise og hennes nye kjæreste Durek Verrett innleder i disse dager. Avisen Fædrelandsvennen har tatt til orde for at hun skal si fra seg prinsessetittelen. Turneen har fått navnet «The Princess and The Shaman».

De to kunngjorde at de var kjærester så sent som søndag, en uke før turneen starter i København.

Vil ikke droppe tittel

Torsdag gjorde paret sitt første intervju sammen i God Morgen Norge på TV 2. Der fikk prinsessen spørsmål om hvorvidt hun vurderer å si fra seg prinsessetittelen.

– Det er ikke noe jeg vurderer. Jeg er en del av familien, og det vil fortsette å være sånn, svarte hun.

Ingen apanasje

Kongehuset ønsker en tydelig avstand fra prinsesse Märtha Louises kommersielle virksomhet, forklarer Varpe i en epost til NTB:

– Årsaken til at prinsesse Märtha Louise siden 2002 ikke lenger skulle bli titulert Hennes Kongelige Høyhet, var for å skape en større avstand til Kongehusets offisielle virksomhet. Denne avgjørelsen la til rette for at prinsessen kunne gå ut i arbeidslivet og drive egen næringsvirksomhet, skriver Varpe.

Som følge av denne beslutningen har prinsessen fra 2002 ikke mottatt apanasje, og i langt mindre grad enn tidligere påtatt seg offisielle oppgaver på vegne av Kongehuset.

– Avgjørelser rundt prinsessens næringsvirksomhet tar hun selv, presiserer Varpe.