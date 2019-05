Politiet har åpnet fem graver på leting etter Trine Frantzen uten resultat

NTB Innenriks

Politiet i Bergen har torsdag gjennomsøkt tre graver på Øvsttun gravplass. Som med de to gravene som ble undersøkt onsdag var søket resultatløst.

Det vil mandag bli tatt en ny vurdering av hva som skal gjøres videre i saken.

Etter flere måneders skanning av ulike graver på Øvsttun gravplass i Bergen, startet politiet onsdag gravearbeidet for å søke etter Trine Frantzen. Planen var at politiet skulle være ferdig med arbeidet torsdag.

Tolv graver på gravplassen har blitt undersøkt med en spesiell skanner.

Politiet hadde på forhånd opplyst at de kun skulle undersøke det øverste laget på gravplassen, og ville ikke berøre den opprinnelige gravlagte. De har også understreket tidligere at de ikke skal åpne eller flytte kister eller urner.

Årsaken til at politiet har undersøkt Øvsttun gravplass er at den ligger like i nærheten av adressen der Frantzen sist ble sett. En teori er at Frantzen, som tilhørte et belastet rusmiljø, ble drept med en overdose narkotika og deretter gravd ned.

31-åringen forsvant fra sitt hjem i Os i Hordaland i mai 2004.

