Partene i jordbruksoppgjøret tok natten til hjelp

– Partene har forhandlet i hele natt. Forhandlingene fortsetter utover formiddagen, skriver statens forhandlingsleder Leif Forsell i en SMS til NTB torsdag morgen.

– Partene tar sikte på at det skal bli en avklaring i løpet av dagen, legger han til.

Norges Bondelag bekrefter at det var forhandlinger gjennom natten.

– Det er nye forhandlingsmøter nå på morgenen/formiddagen. Det er fremdeles sluttfase og intenst, skriver kommunikasjonssjef Lise Boeck Jakobsen i en tekstmelding til NTB.

«Svært krevende»

Bøndenes opprinnelige krav hadde en ramme på 1,92 milliarder kroner, mens statens tilbud var på 1 milliard. Kravet vil gi en inntektsvekst på 31.000 kroner per årsverk, mens tilbudet vil gi en inntektsoppgang på omkring 16.400 kroner, ifølge Bondelaget.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag forhandler sammen, med staten ved Landbruks- og matdepartementet som motpart.

– Dette er svært krevende, men vi har håp fortsatt, skriver Småbrukarlagets leder Kjersti Hoff i en sms til Nationen torsdag.

Den minste av de to landbruksorganisasjonene har ved en rekke tilfeller de siste årene brutt forhandlingene uten en avtale.

Stor avstand

Fjorårets tørkesommer, markeder i ubalanse og kostnadsvekst utgjør et krevende bakteppe for årets forhandlinger. Samtidig faller produktivitetsveksten i landbruket.

Fra bøndenes side er det knyttet ekstra spenning til årets oppgjør, som gjelder inntektsåret 2020, fordi Landbruksdepartementet er overtatt av KrF-nestleder Olaug Bollestad.

Bøndene gikk inn i forhandlingene med et ønske om å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper, løfte økonomien for kornbønder og øke inntektsmulighetene for små og mellomstore bruk.

I fjor krevde bøndene 1,8 milliarder, mens oppgjøret til slutt landet på 1,1 milliarder.

