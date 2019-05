Fortsatt ingen pågrepne etter skyting mot butikk på Stovner

NTB Innenriks

Det er fortsatt usikkert hvor mange som sto bak skytingen mot en butikk ved Stovner T-banestasjon onsdag kveld. Et automatvåpen ble funnet på stedet.

Politiet har torsdag morgen innhentet video av stedet, som ifølge operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt kan ha fanget opp selve hendelsen.

– Nå i morgentimene har vi sikret video fra området, som vi nå er i ferd med å gjennomgå, sier leder for etterforskningsseksjonen enhet øst i Oslo politidistrikt Terje Bechmann til NTB like før klokka 12 torsdag.

Gjennom natta har politiet gjort tekniske undersøkelser både inne i og utenfor butikken.

Torsdag ettermiddag skal politiet gjennomføre tekniske undersøkelser av våpenet som ble funnet på stedet. Politiet ønsker ikke å gå nærmere inn på detaljer rundt våpenet.

Ingen skadd

Politiet ble varslet om hendelsen klokka 22.13 onsdag.

Ingen ble skadd i skytingen mot butikken i Fossumveien på Stovner. Like etter midnatt til torsdag avsluttet politiet det operative søket etter den eller de som står bak.

Butikken det ble skutt mot er grønnsaksbutikken Vårt Marked, som ligger ved siden av en Kiwi-butikk.

Ifølge politiet ble en til fire personer sett løpende fra stedet.

Noen vitner som spilte basketball i nærheten sier til NRK at de hørte skuddene, og at de like etter så en bil som kjørte fra området i svært høy fart.

– Det er noe vi undersøker videre. Derfor vil jeg ikke kommentere detaljene rundt det, sier Bechmann til NTB.

Video

– Vi har gjort kriminaltekniske undersøkelser på stedet i natt. Det er blitt gjort avhør av flere vitner og innehaver av butikken. Vi har også sikret oss videomateriell fra stedet som kan ha fanget opp selve hendelsen, sier operasjonsleder Line Skott til NTB klokken 6 torsdag morgen.

På åstedet fant politiet et automatvåpen, og i butikken er det flere kulehull.

Mange ringte inn til politiet og sa at de hadde hørt flere høye smell i området. Ingen av meldingene til politiet beskrev at det ble skutt mot personer. Ifølge politiet har flere av vitnene sett deler av hendelsen.

Høy og tynn

Det ble satt i gang et søk etter personene som ble sett løpende fra stedet. Søket ble etter hvert utvidet til å gjelde langt fra der skuddene falt, før søket senere ble avsluttet.

En av personene som politiet leter etter, beskrives som en høy, tynn ungdom.

– Han var iført svarte klær, hettegenser, hadde dekket til ansiktet og skal ha hatt på seg en grå hals, sier Skott.

Politiet ber publikum om tips dersom noen kan ha sett noe eller har informasjon om hendelsen.

