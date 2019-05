Forsvarsbygg hever støykontrakt og gir entreprenør millionbot

NTB Innenriks

Den største boten gjelder mislighold av lønns- og arbeidsvilkår og er på nesten 6,2 millioner kroner, opplyser Forsvarsbygg i en pressemelding.

Plan- og eiendomssjef Carl Oscar Pedersen i Forsvarsbygg sier til NRK at han synes dette er en trist sak.

– Som offentlig byggherre har vi et klart ansvar for å medvirke til et arbeidsliv der det er nulltoleranse for brudd på lønns- og arbeidsvilkår. Derfor må vi sanksjonere når slike forhold avdekkes, sier plan- og eiendomssjefen.

Byggmester Strand AS har hatt fire oppdrag på utføring av støyisoleringstiltak på omkringliggende boliger til Ørland flystasjon i Trøndelag.

Byggmester Strand AS svarer torsdag kveld gjennom sin advokat Jørgen Aardalsbakke, som fastslår at firmaet ikke vil akseptere sanksjonen som er gitt av Forsvarsbygg.

– Vi vil sammen med ledelsen i Byggmester Strand AS fremskaffe dokumentasjon som viser at det ikke foreligger slike brudd som Forsvarsbygg påstår, skriver Ardalsbakke i en epost til NRK.

