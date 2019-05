Aktor: – Det kan godt stemme at Varhaug-tiltalte hadde psykoselidelse

NTB Innenriks

– Han er en ung gutt, og han er i en aldersgruppe hvor en eventuell underliggende psykoselidelse normalt debuterer. Det kan godt stemme, men det trenger ikke få noen betydning i saken, sier Grande til NTB.

Spørsmålet om tilregnelighet blir avgjørende i rettssaken mot 18-åringen i Jæren tingrett. Så langt har de sakkyndige konkludert med at tiltalte var tilregnelig da han slo i hjel 13-åringen, men forsvarer Tor Inge Borgersen mener ny utvikling de siste månedene kan få betydning.

– Han har antakeligvis utviklet en psykose uten rus. Det er derfor han er innlagt nå, sier Borgersen.

Tiltalte har vært innlagt på psykiatrisk de siste ukene, og i retten kom det onsdag fram at han også har fått diagnosen schizofreni.

Rusutløst?

Dersom tiltalte hadde en psykose drapsnatten, blir neste spørsmål om denne var rusutløst eller ikke. Dersom den skyldes rus, kan han straffes som normalt. Hvis ikke, kan han bli erklært utilregnelig og blir i så fall overført til psykisk helsevern i stedet.

Forsvareren sier spørsmålet ruspåvirkningen blir svært viktig.

– Det er derfor vi meldte inn nye vitner fra oss nå på slutten. Det at han er innlagt med psykose som en diagnose, gjør at vi lurer på om han hadde en «egentlig psykose» og ikke en som er rusutløst, sier han.

– Sentralt

Aktor Nina Grande tror foreløpig ikke den nye diagnosen innebærer at tiltalte var utilregnelig.

– Ikke ut ifra det vi vet i dag. På dette punktet skal det føres beviser i saken. Det blir sentralt fra forsvarers side, så må vi se hva som kommer fram, sier Grande.

Siden drapet i fjor sommer er det utarbeidet tre sakkyndige rapporter om 18-åringens mentale tilstand på gjerningstidspunktet. Den siste av disse kom etter den siste innleggelsen, og ifølge Stavanger Aftenblad er konklusjonen at 18-åringen befant seg i en rusutløst psykose da 13 år gamle Sunniva ble drept.

– Tilfeldig

Rettssaken startet med tiltaltes forklaring onsdag. 18-åringen fortalte at drapsofferet var helt tilfeldig valgt.

– Jeg fikk det bare for meg at jeg skulle drepe noen. Jeg stakk ut, og det var tilfeldig at jeg traff Sunniva, sa han.

Tiltalte erkjente å ha utført drapet, men erkjente ikke straffskyld fordi han mener han var i en psykose. På spørsmål fra dommeren om hvorfor han fikk det for seg å drepe noen, svarte han følgende:

– Jeg klarte ikke mer av omverdenen. Det ble så mye press på meg fra omverdenen, sa han.

Tiltalte fortalte at han i perioder har ruset seg daglig på hasj, og at han har prøvd en rekke rusmidler.

«Husker ikke»

Torsdag fortsatte utspørringen av tiltalte i retten i Sandnes.

Ifølge Aftenbladet var svaret «husker ikke» en gjenganger når aktor stilte spørsmål, og for å belyse saken best mulig ble det besluttet å spille av forklaringer han har gjort i tidligere avhør.

Mye av avhørene som ble spilt av, handlet om detaljer rundt det som skjedde etter drapet.

Tiltalte var 17 år da drapet skjedde. Siden han var mindreårig, er maksstraffen han kan dømmes til 15 år i fengsel. Påtalemyndigheten har varslet at de kan komme til å legge ned påstand om forvaring.

