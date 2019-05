Hvalen Hvaldimir får Hammerfest-ordfører til matfar

NTB Innenriks

Det skriver Nordlys.

Fiskeridirektoratet har bedt om en faglig vurdering fra Havforskningsinstituttet (HI) om hvilke tiltak som gjøres for hvalen.

De anbefaler at hvalen blir fôret i og med at det ikke virker som at den tar til seg mat på egen hånd.

Hammerfest kommune har tilbudt seg å ta vare på hvalen og ta ansvar for å mate hvalen, som har fått navnet «Hvaldimir» av lokalbefolkningen.

Det var greit for Fiskeridirektoratet, men på én betingelse: Ordføreren må ta ansvaret.

– Selv om det kanskje ikke var dette jeg hadde tenkt å bruke tiden min på nå, så er det helt klart hyggelig at det ser ut til å ordne seg for hvalen vår, sier ordfører Alf E. Jakobsen til Nordlys.

HI anbefaler videre at hvalen bør flyttes til et egnet permanent sted, spesialtilpasset for hvaler i fangenskap. Det finnes ingen slike steder i Norge, og Fiskeridirektoratet anbefaler ikke på dette tidspunktet å flytte hvalen.

Det har versert flere teorier om hvalens bakgrunn. En av teoriene har vært at hvalen kom fra den russiske marinen, ettersom den ble observert med en sele.

Ifølge Fiskeribladet kan hvalen ha rømt fra et russisk terapianlegg nær den norske grensen, hvor den kan ha vært brukt til terapi for vanskeligstilte barn.

(©NTB)