Sanner får viljen sin – Kallmyr overtar HRS-støtten

Dermed flyttes støtten fra Høyre-nestleder og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanners departement, til Frps ferske justisminister Jøran Kallmyrs bord, etter det NTB erfarer.

Sanner varslet allerede i desember at han ville ha HRS ut av budsjettet sitt.

– Justis- og beredskapsdepartementet har ansvar for innvandringspolitikken. Vår vurdering er at det er mer naturlig at HRS fremover får støtte over deres budsjett, sa han fra talerstolen på Stortinget i desember.

Spenning

Bevilgningen til HRS skapte en god del hodebry for regjeringen i fjor høst. I det opprinnelige forslaget til statsbudsjett for 2019, var støtten til den innvandringskritiske organisasjonen fjernet i Kunnskapsdepartementets budsjett. Fremskrittspartiet reagerte kraftig, og finansminister Siv Jensen gjorde det klart at støtten ville komme på plass i forhandlingene på Stortinget.

Det var spenning til siste slutt om hvorvidt HRS i det hele tatt ville få statsstøtten. Politikere fra både Høyre, Venstre og KrF tok senest i april til orde for å kutte den ut i budsjettforhandlingene.

– Må søke

«Denne uka har regjeringen budsjettkonferanse … Den enkleste posten å kutte burde være støtten til Human Rights Service», skrev Høyres Heidi Nordby Lunde på Facebook nylig.

Hun fikk støtte av Venstres Abid Raja og KrFs finanspolitiske talsperson Tore Storehaug. Sistnevnte foreslo at HRS isteden burde måtte søke penger som tildeles etter faglige kriterier.

– Mye av innholdet deres når nok ikke opp i en faglig vurdering, sa han til Vårt Land.

