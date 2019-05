Ikke penger til vikingtidsmuseum på budsjettet

NTB Innenriks

– Vi er svært overrasket over at regjeringen ikke har fått plass til å ivareta den unike verdensarven vikingskipene utgjør, sier rektoren ved Universitetet i Oslo (UiO).

Som en del av Granavold-erklæringen ble Høyre, Frp, Venstre og KrF i januar enige om at det skal bygges et nytt museum for vikingskipene og vikingtidssamlingene. Men flertallsregjeringen har ikke satt av midler til museet i det reviderte nasjonalbudsjettet, som ble lagt fram tirsdag.

– Situasjonen for vikingskipene er prekær. Det nye Vikingtidsmuseet er helt avgjørende for at vi skal få tatt vare på skipene på en tilfredsstillende måte. Gitt situasjonen kan vi ikke sove godt om natten før en oppstartsbevilgning er på plass. Det påhviler nå Stortinget et stort ansvar å sikre at vi snarest kommer i gang med byggingen, sier Stølen.

Tilstanden til flere av gjenstandene i Vikingskipshuset på Bygdøy blir stadig verre. På Gokstadskipet har det blant annet blitt avdekket flere sprekker i treverket, og skipet må støttes opp for å unngå kollaps, skriver Aftenposten.

Det nye vikingmuseet på Bygdøy vil bli på 13.000 kvadratmeter, hvorav 5.000 kvadratmeter blir utstillingsareal. Det viktigste målet med et nytt museum er å sikre tilgang til kulturhistorisk kunnskap og forståelse av vikingtiden, økt sikkerhet for vikingtidssamlingen og gi bedre arbeidsforhold for de ansatte.

