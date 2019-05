Flere tusen færre vil få bostøtte

NTB Innenriks

Nylig lovte kommunalminister Monica Mæland (H) at regjeringen skal bruke 66 millioner kroner mer på bostøtte i 2019, noe som gjør at 1.100 nye husstander kommer inn i ordningen.

Men samtidig faller altså flere tusen husstander, etter det NTB forstår, ut av bostøtteordningen. I revidert nasjonalbudsjett, som legges fram tirsdag formiddag, fremgår det derfor at bostøtten totalt sett kuttes med 22,8 millioner kroner.

I saldert budsjett for 2019 er det lagt til grunn at i gjennomsnitt 89.200 mottakere ville motta i gjennomsnitt 31.600 kroner i bostøtte per husstand.

– Nytt anslag innebærer at gjennomsnittlig 85.000 husstander får en gjennomsnittlig utbetalt bostøtte på om lag 31.800 kroner, heter det i budsjettet.

– Det reduserer bevilgningsbehovet med 115 millioner kroner. Hovedårsaken er forventet økt realinntekt. I motsatt retning trekker en økning på 25 millioner kroner som følge av oppdatert anslag på etterbetaling av bostøtte, heter det.

