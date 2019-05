Flere elbiler ga ytterligere milliardtap for staten

NTB Innenriks

Milliardtapet som følge av de fordelaktige avgiftsordningene knyttet til elbil er deler av grunnen til at finansminister Siv Jensen (Frp) måtte åpne oljefondet under budsjettrevisjonen og finne flere oljekroner. Så å si hele inntektstapet på 3,3 milliarder kroner på skatte- og avgiftsfeltet skyldes økt andel elbiler i nybilsalget. Elbiler er pålagt betydelig lavere avgifter enn biler som går på bensin og diesel.

– Dette viser at politikken virker. Det har vært et ønske fra denne regjeringen om å skifte ut bilparken, slik at vi kan redusere utslippene. Men det fører også til en reduksjon i skatte- og avgiftsinntektene, forklarte Jensen da hun holdt pressekonferanse tirsdag formiddag om revidert nasjonalbudsjett.

Elbiltapet utgjør rundt halvparten av det samlede inntektsbortfallet i år. Jensen poengterer at hensikten med kraftige økonomiske insentiver til å kjøpe elbil er å nå målet om et alle nye biler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler.

– Regjeringen har forpliktet seg til å stå fast ved elbilfordelene, men det står også i regjeringsplattformen fra Granavolden at regjeringen skal legge fram et forslag til et framtidig avgiftssystem som er mer bærekraftig på sikt. Da må vi se på alle elementene i dette, men det skal skje først når vi har nådd målene om nullutslippskjøretøy, sa Jensen.

(©NTB)