De to personene satt i personbilen. De ble brakt til sykehus med kritiske skader, men klokken 20.40 opplyste politiet i Oslo at begge to døde.

Politiet har ikke fått klarhet i selve hendelsesforløpet og hva som skjedde forut for ulykken. Ifølge Budstikka er politiets foreløpige hypotese at personbilen kjørte inn i lastebilen bakfra.

Politiet meldte om ulykken på Twitter litt før klokken 19.

I 20.50-tiden var E18 i sørgående retning fortsatt stengt fra Holmen.

