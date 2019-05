Märtha Louises sjaman-kjæreste sier han kan snu atomer

NTB Innenriks

– Sjamanisme handler om fysiologi, kinesiologi, antropologi og sosiologi. Når vi starter, da starter vi som veldig unge. Jeg ble valgt da jeg var fem år gammel, sier sjamanen i intervjuet som VG har funnet fram til.

– Det som skjer i sjamanisme, er at vi faktisk har evnen som gir oss tilgang til atomene. Vi kan rotere kjernen i atomene, i tillegg til elektronene i atomene, som bokstavelig talt reduserer alder. Det er virkelig kraftige saker, sier han i intervjuet med amerikanske Focus TV Network som strømmer talkshowene sine.

Kjendiser

Søndag ble det kjent at prinsesse Märtha Louise er kjæreste med sjamanen Durek Verrett, som heter Derek Verrett. Det er tre år siden det ble kjent at prinsessen og Ari Behn skulle skilles.

Prinsessens amerikanske kjæreste bor og jobber i Los Angeles. Han er markedsført som kjendisenes sjaman, og nå skal han ha en rekke forestillinger og offentlige workshops sammen med Märtha Louise i København (19. mai), Stavanger (20. mai), Tromsø (21. mai), Oslo (22. mai) og Fredrikstad (23. mai).

Sjamanen Durek og aktiviteten hans er omstridt. Blant annet har opptredenen i Stavanger som skal være i St. Petri-kirken, skapt reaksjoner for at kirken åpner for nyreligiøsitet i kirken.

– Selvutvikling

Religionshistoriker Cecilie Endresen, førsteamanuensis ved Institutt for kulturstudier ved Universitetet i Oslo, mener at sjamanen Durek tilhører en typisk nysjamanistisk og nyreligiøs variant som har forbindelser til new age.

– Han opptrer både som sjaman og coach. Det sjamanistiske prosjektet hans handler mye om selvutvikling. Det formuleres i typiske begreper som alternativbevegelsen kjenner igjen.

På videoer ser man folk som kommer i en ekstatisk tilstand mens sjamanen går rundt i kjortel og med «etniske» smykker og snakker om at man må bryte ned murene og knuse veggene.

– Hensikten hans er at folk må frigjøre seg fra de mentale fengslene, overskride seg selv, oppløse kategorier og komme på et høyere nivå og få dypere innsikter. Her er det sjamanismen kommer inn i bildet. Han er en figur som hjelper folk til å reise inn i disse andre verdenene, sier Endresen.

(©NTB)