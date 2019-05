Kraftig brann i bygning i Tromsø slukket

NTB Innenriks

Politiet fikk melding om brannen i Grønnegata klokken 23.28. Én time senere melder politiet at brannen er slukket.

To personer er sendt til sykehus med røykskader, opplyser innsatsleder i politiet til NRK.

– Det jobbes med å kjøle ned toppetasjen og lufte fra bygget. Det vurderes slik at det ikke er fare for spredning til andre bygninger. 15 beboere og to ansatte er evakuert fra bygget, melder Troms politidistrikt på Twitter klokken 00.30 natt til mandag.

Politiet betegnet brannen som kraftig. Ifølge Nordlys var det synlige flammer i den øverste etasjen i bygget. Bilder fra stedet viser kraftig røykutvikling.

I de to øverste etasjene er det kommunale boliger. Røykdykkere gjennomførte søk i bygningen.

– Bygget er evakuert og samtlige som bor der er gjort rede for, sa operasjonsleder Per Arve Aas i Troms politidistrikt til NTB like etter midnatt.

