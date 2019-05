Klart for salg av Oslo Børs til Euronext

NTB Innenriks

Mandag godkjente Finansdepartementet at begge de to interessentene, Nasdaq og Euronext, kan få kjøpe Oslo Børs. I praksis innebærer dette at Euronext har vunnet over Nasdaq i kampen om å overta den norske børsen.

– Euronext har allerede fått aksepter for kjøp av over 50 prosent av aksjene. Selskapet vil da få anledning til å kjøpe dem, gitt at forbeholdene de har tatt, løftes. Nasdaq har søkt om å eie fra to tredeler av aksjene og opp mot 100 prosent, og det vil naturligvis bli vanskelig for dem å gjennomføre hvis Euronext kjøper sine aksjer, sier børsdirektør og konsernsjef for Oslo Børs VPS, Håvard S. Abrahamsen, til NTB.

Nasdaq skuffet

Nasdaq har kjempet for at regjeringen skulle stille krav om at den nye eieren av Oslo Børs måtte kontrollere over to tredeler av aksjene. I så fall ville Nasdaq hatt nok aksjer til å stanse Euronext fra å overta, men departementet har ikke stilt et slikt krav.

Sjef i Nasdaq Nordic, Lauri Rosendahl, er skuffet over avgjørelsen. Han viser til at det ikke finnes noen andre børser i Europa hvor majoritetseieren eier over 50 prosent av aksjene, men mindre enn to tredeler.

– Vi håpet at norske myndigheter ville ta en avgjørelse i tråd med en utbredt europeisk praksis. Nå vil vi gå gjennom avgjørelsen i detalj, og se på hvilke muligheter vi har, sier han i en pressemelding.

Oslo Børs: – Bra med forutsigbarhet

Tidligere har styret og konsernsjefen i Oslo Børs anbefalt at Nasdaq skulle få ta over i stedet for Euronext. Dette har blitt begrunnet med at Nasdaq ville være en bedre partner i å utvikle kapitalmarkedet i Norge.

Nå går det altså mot at dette førstevalget ikke vinner fram.

– Det må vi bare ta til etterretning. Vi har hatt to gode tilbydere i denne prosessen. Vi skal selvfølgelig gjøre det beste vi kan med ny eier, sier børsdirektør Abrahamsen.



– Nasdaq er skuffet over avgjørelsen. Mener dere også at det hadde vært best med en eier som hadde over to tredeler av aksjene?

– Det er alltid bra å ha en forutsigbar eiersituasjon. Det å eie 53 prosent, og ikke alt, gjør at visse ting kan bli vanskeliggjort, for eksempel å endre vedtekter. Generelt tror jeg det vil være en fordel om eieren har full kontroll, men det betyr ikke at ikke Euronext godt kan ende opp med mer enn to tredeler av aksjene på lengre sikt, sier han.

– Nå vil vi legge så godt til rette som mulig for en ny eier, og vi satser på at det blir positivt.

Kan være gjennomført i juni

Veien videre er nå at Euronext skal behandle oppkjøpsplanene på sin generalforsamling 16. mai. I tillegg skal det gjennomføres en selskapsgjennomgang, såkalt due diligence, av Oslo Børs før selve oppkjøpet kan skje. Aksjene må da formelt kjøpes og registreres, før Euronext har tatt over den norske børsen.

Euronext-sjef Stéphane Boujnah er fornøyd.

– Vi ønsker avgjørelsen fra departementet velkommen, og ser fram til å fullføre de neste stegene for å gjennomføre transaksjonen innen slutten av juni 2019, sier han.

Det var på julaften i fjor at Euronext, som er en sammenslutning av fem europeiske børser, varslet at de ønsket å kjøpe Oslo Børs og at de allerede hadde forhåndsaksepter på å kjøpe drøyt 53 prosent av aksjene.

30. januar ble det kjent at Nasdaq meldte seg på i oppkjøpskampen. Selskapet har skaffet seg forhåndsaksepter på 37 prosent av aksjene, og har alliert seg blant annet med børsens to største eiere, DNB og KLP.

