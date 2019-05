Halvparten av foreldre er bekymret for at barna blir utsatt for nettmobbing

NTB Innenriks

Undersøkelsen er gjennomført av Penetrace på oppdrag for Telenor.

Over 1.000 foreldre med barn i alderen 10–15 år er blitt spurt. 55 prosent svarer at de bekymrer seg for digital mobbing når barna deres er på nett. 56 prosent er bekymret for barnas sikkerhet og at uønskede bilder blir spredt på nettet.

Telenor lanserte mandag sitt nye prosjekt «Nye bruk hue», som er utviklet i samarbeid med Kors på halsen – Røde Kors' nasjonale hjelpetelefon for alle under 18 år. Prosjektet baserer seg på et interaktivt undervisningsopplegg om nettvett og nettmobbing for elever fra 5. til 10. trinn.

Digital skolegård

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) var til stede under mandagens lansering, som foregikk på Bjørnegård skole i Bærum. Han mener det bør rettes mer oppmerksomhet mot digital mobbing.

– Akkurat som lærere og voksne er til stede i skolegården, må vi også være til stede i den digitale skolegården. Vi fornyer nå skolen med nye læreplaner som skal tas i bruk fra høsten 2020. Da kommer digital dømmekraft inn som en del av undervisningen. Jeg håper at Nye bruk hue kan bli et godt verktøy for å bekjempe mobbing på nett, sier Sanner.

Det er det tiende året at Bruk hue-kampanjen blir gjennomført. Det siste tiåret har kampanjen bestått av en omreisende skoleturné mot nettmobbing, som har besøkt over 1.400 skoler og 370.000 barn og foreldre.

Foreldrene peker på skolen

Nesten en av tre barn og ungdom mellom 9 og 18 år er utsatt for nettmobbing. En tredel deler bilder uten tillatelse, og like mange angrer etterpå, ifølge en undersøkelse fra Medietilsynet.

I Telenors undersøkelse fremgår det at 29 prosent av foreldre mener det er utfordrende at skolen ikke tar stort nok ansvar for riktig bruk av sosiale plattformer.

– Vi hører foreldres bekymring, men det hjelper ikke bare å peke på skolen. Det er et felles ansvar å sørge for at barna våre har det bra sammen på nett, et ansvar vi i Telenor også tar. Derfor lanserer vi i dag Nye bruk hue, et gratis og interaktivt undervisningsopplegg for alle lærere og skoler i Norge som ønsker å bekjempe nettmobbing og øke nettvett, sier administrerende direktør Petter-Børre Furberg i Telenor Norge.

Ifølge Furberg håper de å kunne nå 300.000 elever i løpet av de neste to årene, og i løpet av høsten vil de også involvere foreldrene i undervisningen.

