Gjengleder varetektsfengsles i fire uker

Den angivelige Young Bloods-lederen underlegges brev- og besøkskontroll i hele fengslingsperioden.

Mannen i slutten av 20-årene er siktet for et drapsforsøk på Furuset i Oslo i 2012, påvirkning av aktører i rettsvesenet i Marokko og kidnapping, skriver Dagbladet.

Pågrepet i Marokko

Mannen ble pågrepet i Marrakech i Marokko i slutten av september i fjor og ble nå i helgen utlevert til Norge. Han var en periode etterlyst internasjonalt før han ble pågrepet. Den siktede har aldri tidligere vært dømt for alvorlig kriminalitet i Norge.

Fengslingsspørsmålet ble mandag avgjort ved kontorforretning, altså uten at det ble gjennomført et fengslingsmøte. Mannen samtykket til at det skulle avgjøres på denne måten, men han samtykket ikke til fengsling.

Kidnapping

Kidnappingen mannen er siktet for, skjedde i 2015. Offeret var en mann i 40-årene som ble holdt fanget i to dager i et kott, slått med jernrør og truet med pistol, skriver Dagbladet. Flere personer med tilknytning til den kriminelle gjengen Young Bloods er allerede dømt i saken.

Etableringen av Young Bloods startet for omtrent ti år siden i områdene rundt Holmlia og Søndre Nordstrand. Gjengen er kjent for å stå bak kriminalitet knyttet til drapsforsøk og narkotikakriminalitet. Ifølge Ståle Øklands bok «Operasjon Gamma Jakten på Norges farligste kriminelle miljø» har Young Bloods en kjerne på omtrent 33 personer og 100 løpegutter.

I 2017 trappet politiet opp arbeidet mot gjengen. Politiaksjonen fikk navnet Operasjon Gamma.

