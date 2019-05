GET slutter med tekst-TV

NTB Innenriks

Til tross for at nesten 300.000 mennesker bruker tekst-TV-tjenesten daglig, ifølge tall fra NRK og analyseselskapet Kantar, velger GET å slutte med tekst-TV. Det melder NRK Dagsnytt.

– Stadig færre bruker tekst-TV og flere av TV-kanalene har lagt ned funksjonen allerede, og blant annet TV 2, TV3, TV Norge og NRK har sagt at de vurderer å gjøre det i nær framtid. Derfor har vi valgt å ikke bruke ressurser på ta med funksjonen inn i de nye boksene, sier kommunikasjonssjef Sebastian Eidem i GET til NRK.

Kommunikasjonssjefen sier videre at de heller vil bruket tid og penger på nye funksjoner som blir viktigere framover.

