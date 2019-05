Ektepar i 50-årene mistet livet i boligbrannen i Lier

NTB Innenriks

– Politiet har grunn til å tro at det er de to som er registrert på adressen hvor de ble funnet, som er omkommet i brannen. Dette er et ektepar i 50-årene. Men vi ønsker å få bekreftet en sikker identitet før vi frigir navnene på de avdøde, sier politiadvokat Jarle Vist i Sørøst politidistrikt.

De tekniske undersøkelsene på åstedet starter tirsdag, med bistand fra Kripos.

To andre personer, en kvinne og en mann, ble også skadd i forbindelse med brannen. De kom seg ut ved å hoppe fra husets andre etasje og fikk mindre bruddskader. De to er de voksne barna til ekteparet i 50-årene. De skadde skal etter planen avhøres i løpet av dagen, opplyser politiet.

Avhører naboer

Nødetatene ble varslet om brannen i trehusbebyggelsen på Lierstranda i Buskerud 38 minutter over midnatt natt til søndag. Brannen startet i en tomannsbolig, og flammene spredde seg derfra til to nærliggende hus. Det ene er nå revet, og det andre totalskadd.

Rundt 40 personer ble evakuert i området rundt brannen, og totalt 18 personer ble innlosjert på hotell.

– Vi gjennomførte en rekke avhør av naboene som bor i nærområdet søndag. Vi har foreløpig ikke fått noen opplysninger som kan kaste lys over brannårsaken. Flere naboer blir avhørt i dag, sier Vist.

Etterlyser tips

Politiet etterforsker saken bredt og undersøker flere hypoteser. Ifølge TV 2 utelukker ikke politiet at brannen kan ha vært påsatt.

Politiet etterlyste søndag tips fra eventuelle vitner som kan ha observert noe i tidsrommet fra før midnatt og fram til cirka klokka 00.38 natt til søndag.

Ifølge Vist har det foreløpig ikke kommet tips som omhandler brannårsak eller eventuelle gjerningspersoner.

