Demonstranter fortsetter kampen mot vindmøller på Frøya

Utbyggingens prosjektleder Ragnhild Remmen Bull og Thomas Helles fra Trønderenergi møtte mandag opp for å sette opp skilt som skal redusere fartsgrensa ved byggeområdet. I tillegg skal de sette opp gjerder rundt anleggsområdet, skriver Adresseavisen.

Men rundt ti demonstranter fra aksjonsgruppa «Nei til vindkraft på Frøya» har møtt opp, i et forsøk på å stanse byggearbeidet.

– Vi vil ikke ha gjerde i området. Det har vi ikke bruk for, og vi har ikke tenkt å slippe dem til så lett. Alt er ikke avklart ennå. Advokatene våre jobber fortsatt med saken, sier gruppas leder Eskil Sandvik til avisa.

Politiet vil mekle

Mandag formiddag dukket politiet opp på byggeområdet for å forsøke å få til dialog mellom Trønderenergi og demonstrantene.

En rekke demonstranter har også samlet seg utenfor Scandic Lerkendal i Trondheim, i forbindelse med generalforsamlingen i Trønderenergi, skriver NRK. Representanter fra Den Norske Turistforening (DNT) og Naturvernforbundet var blant dem som protesterte utenfor Lerkendal.

I slutten av mars sendte NVE ut en plan for vindkraft på land på høring. I planen defineres 13 områder som egnet for vindkraft, som berører i alt 98 kommuner. Både på Frøya, Sørmarkfjellet og Stokkfjellet har det vært kraftig motstand mot planene om bygging av større vindkraftanlegg.

Stadige protester

Frøya kommune ga opprinnelig Trønderenergi dispensasjon til vindkraftutbyggingen i mars 2016. Disposisjonen var gyldig i tre år og krevde oppstart innen 7. april i år, men 1. april klarte aksjonister å stanse byggestart.

I april vedtok kommunestyret på Frøya stans i den planlagte utbyggingen i øykommunen i Trøndelag, og kommunestyret vedtok at Trønderenergis dispensasjon for bygging av 14 vindturbiner ikke lenger var gyldig. På fredag opphevet Fylkesmannen vedtaket om at Trønderenergi måtte stanse byggingen, og selskapet kan nå igjen fortsette vindkraftbyggingen.

Søndag arrangerte DNT støttemarsj for naturen 22 steder rundt om i landet. Målet var å hindre vindkraftutbygging i verdifull natur rundt om i landet, og over 5.000 mennesker møtte opp på de ulike demonstrasjonene.

