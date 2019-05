Kraftig brann i bygård i Oslo – fare for spredning

NTB Innenriks

Politiet fikk melding om brannen klokken 20.36 søndag kveld.

– Det brenner i taket, og brannen har nå spredd seg videre i takkonstruksjonen. Brannvesenet betegner dette som en kraftig brann, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB klokken 23.

Operasjonslederen sier det er fare for at brannen sprer seg videre til andre leiligheter i andre oppganger i bygården. Han sier det også er fare for at den sprer seg videre i kvartalet.

Som følge av brannen er det blitt satt i gang en omfattende evakuering av beboere i bygården, samt beboere i resten av kvartalet. Pedersen sier de vurderer fortløpende hvor mange som skal evakueres.

– Det blir en langvarig innsats fra nødetatene, sier Pedersen.

Operasjonslederen sier bygården betegnes som en såkalt 1890-bygård.

