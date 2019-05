Telenor måtte stoppe ulovlig overvåking av ansattes PC-er

NTB Innenriks

– Det samlede overvåkingstrykket ble opplevd som belastende. Helt konkret var det opptak av skjermbilde på datamaskinen som innebar et lovbrudd, og her ble praksisen umiddelbart stanset.

Det forteller Janne Stang Dahl, kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet, til Dinside.

Kommunikasjonssjef Anders Krokan sier til Dinside at Telenor har full forståelse for de innførte reglene, men at oppfattelsen og tolkningene er av de ulike bestemmelsene ikke alltid er helt tydelige.

– Vi setter derfor pris på avklaringene som Datatilsynet har gitt oss, sier kommunikasjonssjef Anders Krokan i Telenor.

Datatilsynet mottar mange klager om brudd på personvernet drøye ti måneder etter at de nye personvernreglene, også kjent som GDPR, ble innført.

Janne Stang Dahl sier at personvern i arbeidslivet utfordres av den teknologiske utviklingen som har muliggjort flere metoder for kontroll, som gjør det mulig å registrere arbeidshverdagen til de ansatte ned til minste detalj.

– Kameraovervåking, lydopptak, overvåking av epost, logging av arbeidsinnsats og andre former for kontroll i arbeidshverdagen oppleves som problematisk og invaderende for ansatte som utsettes for dette, forteller kommunikasjonsdirektøren i Datatilsynet.

(©NTB)