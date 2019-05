SV mener økningen i bostøtte er småpenger

NTB Innenriks

I 2018 var det om lag 180.000 norske husholdninger som fikk bostøtte. Det nye boutgiftstaket vil tre i kraft fra 1. juli, og innebærer at 18.000 husstander vil få økt bostøtte. Ifølge regjeringens beregninger kan økningen bli på opptil 8.000 kroner i året for enkelte.

– Bostøtten må gis et skikkelig løft slik SV foreslår. Småpenger hjelper lite når 35 000 færre får bostøtte enn før og det har blitt så mye dyrere å bo de siste åra, sier leder for Stortingets kommunal- og forvaltningskomité Karin Andersen til NTB.

SV mener de fattige sakker akterut i inntekt når boligutgiftene stiger.

– De som får bostøtte har i snitt 131 000 som husholdningsinntekt og boutgiftene tar nesten hele inntekten. Nye uføre får for eksempel ikke bostøtte og mange syke og trygdede har mistet bostøtte, sier Andersen.

Også Husbankens årsrapport for 2018 viser at økningen ikke er tilstrekkelig for mange, mens leieboerforeningen uttalte til TV 2 fredag at de stiller seg positive til økningen.

– Dette er fattige mennesker som får bostøtte og hver hundrelapp for dem gjør en stor forskjell, leder Lars Aasen i Leieboerforeningen.

(©NTB)