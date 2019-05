Søker etter personer etter at bil havnet i havet i Tromsø

NTB Innenriks

Nødetatene ble varslet om hendelsen av forbipasserende klokken 6.12. Ifølge melderen skal det ha vært vanskelig å få ordentlig oversikt over bilen og eventuelle personer slik den lå.

– Mesteparten av bilen skal være under vann. Det er alt vi vet per nå, sier operasjonsleder Per Arve Aas til NTB klokken 6.47.

Nødetatene er nå ankommet stedet, og bekrefter at det ikke befinner seg personer der.

– Det foregår søk på land etter personer som kan ha vært i bilen, men vi vet ikke hvor mange personer dette eventuelt gjelder, sier operasjonsleder i Troms politidistrikt, Beate Helberg.

– Luftambulansen har også søkt etter folk, og vi har fraktet redningsdykkere ut til stedet.

(©NTB)