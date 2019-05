Brann i anneks i Rygge

NTB Innenriks

Det var like før klokken sju lørdag morgen at politiet meldte om brannen på Twitter.

På Twitter skriver Brannvesenet at det skal være fare for at brannen sprer seg til skogen.

– Da brannvesenet kom fram var det full fyr i hytta. Det hadde også tatt fyr i noen nærliggende trær, sier Lars Erik Robertsen, operatør hos 110-sentralen til Fredriksstad Blad.

Politiet og nødetatene er på stedet, og lar hytta brenne ned.

– Det er et anneks og bygningene har rast sammen. Det er ingenting som tyder på at det skal være noen personer inne i bygningen, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt til NTB.

Årsaken til brannen er ukjent, og politiet opplyser om at de blir på stedet for videre etterforskning.

