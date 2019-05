Varhaug-tiltalte lette etter et drapsoffer

NTB Innenriks

Den 13 år gamle jenta ble drept på Varhaug klokken 22.45 den 29. juli 2018. Ifølge tiltalen ble 13-åringen slått i hjel med en hammer og døde av hjerneblødninger. Tiltalen omfatter også likskjending.

– Den tiltalte 18-åringen har i avhør erkjent straffskyld for drap, sier statsadvokat Nina Grande.

18-åringens forklaringer om hvorfor han drepte jenta blir sentrale i vurderingen om hvorvidt han skal dømmes til forvaring. NRK skriver at de er kjent med innholdet i politiforklaringene til den tiltalte.

I flere timer hadde han beveget seg rundt i bygda. Han forklarer selv at han skal ha jaktet et vilkårlig offer. Det er blant annet på bakgrunn av mannens uttalte ønske om å drepe noen vilkårlig – og at han faktisk gjennomførte dette – at påtalemyndigheten vurderer å legge ned påstand om forvaring under rettssaken som starter i Jæren tingrett onsdag.

Ettersom den tiltalte var 17 år og således mindreårig da drapet skjedde 29. juli i fjor, er maksstraffen han kan dømmes til 15 år i fengsel.

I begynnelsen av mai dømte Høyesterett en gutt som var 17 år på gjerningstidspunktet til forvaring i inntil fire år for et drapsforsøk mot et forsvarsløst offer.

– Høyesteretts konklusjon i denne saken vil trolig få betydning for om det skal legges ned påstand om forvaring eller fengselsstraff i vår sak, sa Grande til NTB i slutten av mars, da tiltalen i Varhaug-saken ble kjent.

