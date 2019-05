UDI: Færre etiopiere vil få asyl i Norge – flere skal hjem

NTB Innenriks

I et brev til Justisdepartementet, sitert av Vårt Land, skriver UD at de politiske endringene i Etiopia har vært så omfattende det siste året at færre etiopiere vil få asyl eller opphold på humanitært grunnlag i Norge. Departementet hadde ingen innvendinger.

Samtidig varsler Utenriksdepartementet at flere etiopiere som allerede har fått oppholdstillatelse i Norge, kan måtte forberede seg på å dra hjem om den gode utviklingen i deres hjemland befester seg.

– Hvis den politiske endringen over tid viser seg å være tilstrekkelig varig, kan vilkårene for opphør av flyktningstatus være oppfylt, skriver UDI-direktør Frode Forfang.

UDI mener det siste året, med statsminister Abiy Ahmed som regjeringssjef, har endret Etiopia. Direktoratet viser blant annet til at unntakstilstanden er opphevet og at flere tusen politiske fanger er løslatt. Samtidig påpeker de at man ikke enda kan vite om den positive trenden vil fortsette.

«I hvilken grad de demokratiske reformene har funnet fotfeste, vil komme ved det planlagte valget i 2020», skriver UDI.

Svært mange etiopiere har fått asyl i Norge de siste årene. Bare de siste to årene har over 5.000 etiopiere opphold i Norge etter å ha søkt om asyl.

(©NTB)