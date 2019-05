NTB Innenriks

Politiet fikk melding om rømningen klokken 9.25. En drøy time senere hadde politiet kontroll på begge mennene.

Hvordan de to klarte å rømme er ikke bekreftet, men ifølge de første meldingene skal de to ha klatret over gjerdet på fengselet.

Sem fengsel er et mannsfengsel med høyt sikkerhetsnivå med plass til vel 60 innsatte.

