Skyteepisode på Romerike etterforskes som oppgjør i et bestemt miljø

Politiet ble varslet om hendelsen rundt klokken 3 natt til fredag.

– Det er skutt med et luftvåpen og kastet stein mot flere vinduer. I tillegg er det gjort skadeverk på en bil. Blant annet er rutene på bilen knust, forteller operasjonsleder Trond Lorentzen i Øst politidistrikt til NTB like over klokken 6.

Fredag ettermiddag skriver politiet i en pressemelding at de ikke har pågrepet noen i saken, men at etterforskningen retter seg mot et konkret miljø.

Uten å oppgi hva slags miljø, skriver politiet at hendelsen ses på som en del av et oppgjør i dette miljøet.

– Det er en alvorlig sak, og det er klart det er ubehagelig og svært skremmende å bli vekket av sånt, sier operasjonslederen.

