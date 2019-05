Nesten halvparten av norske journalister vil stemme SV, Rødt eller MDG

NTB Innenriks

Det kommer fram i den årlige medieundersøkelsen som ble lagt fram under Nordiske Mediedager i Bergen, melder Journalisten.

Årets partiundersøkelse blant norske journalister viser nok en gang at et overveldende flertall støtter venstersiden sammenlignet med befolkningen forøvrig. Men også MDG gjør det godt. I fjor sa 7,9 prosent av journalistene at de ville stemme på partiet. I år er det 13,3 prosent.

Regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF går kraftig tilbake og har en samlet oppslutning på 23,3 prosent. Det er en nedgang på 7,6 prosentpoeng fra 2018.

Undersøkelsen, som gjennomføres av Nordiske mediedager hvert år, viser følgende tall (endring fra i fjor i parentes): Ap 22,3 (+1,5), Sp 7,1 (-0,1), Høyre 13,3 (-3,3), Frp 1,8 (-1), SV 21,1 (+0,1), KrF 2,5 (-0,5), Rødt 12 (+0,2), Venstre 5,7 (-2,8) og MDG 13,3 (+5,4).

(©NTB)