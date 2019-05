Ernas svakeste måling på mer enn fire år

NTB Innenriks

Ikke siden februar 2015 har Høyre hatt lavere oppslutning enn på stortingsmålingen Kantar TNS har laget for TV 2 i mai. Mens Høyre for et år siden hadde målinger høyt på 20-tallet og var nær 30 prosent, har oppslutningen falt til bare 21 prosent.

Et stortingsvalg i dag ville gitt klart flertall for regjeringsskifte, men småpartiene i regjering ligger nå begge rundt sperregrensen igjen. Likevel gir mandatberegningen bare 70 mandater til de fire regjeringspartiene.

Samtidig som Høyre går tilbake, øker oppslutningen for regjeringspartner Frp. Etter to måneder med oppslutning på 10-tallet får partiet 11,6 (+ 1,2) på målingen i mai, betydelig høyere enn når de samme velgerne er spurt om hva de vil stemme ved kommunevalget.

Venstre kryper over sperregrensen for første gang i år med en oppslutning på 4,1 (+ 0,7).

Målingen er tatt opp mellom 29. april og 3. mai. Til sammen 987 stemmeberettigede er intervjuet. Tallene fordeler seg slik med endring fra april i parentes:

Ap 26 (+1,7), Frp 11,6 (+1,2), Høyre 21 (-0,6) KrF 3,9 (+0,2), Sp 14,7 (-2,2), SV 7,2 (-0,3), Venstre 4,1 (+0,3), Rødt 5,4 (+0,3), MDG 3,9 (-1,1).

