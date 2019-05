Nordmann siktet for overgrep på Filippinene

NTB Innenriks

– Saken er ferdig etterforsket, og det vil i løpet av kort tid bli tatt ut tiltale i saken, sier leder for «Operasjon Pandora» i Agder politidistrikt, Thor Atle Pedersen til NRK.

Nordmenn som bestiller nettovergrep mot barn er et voksende problem, ifølge Kripos.

Til tross for at det kun er noen få personer i Norge som har blitt dømt for dette, er flere alvorlige og omfattende saker under etterforskning, ifølge en ny rapport. Som oftest er det fattige barn i Filippinene som utsettes for overgrepene.

